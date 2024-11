Feuerwehr Recklinghausen

FW-RE: Das war knapp - Brennendes Fett nicht mit Wasser löschen!

Recklinghausen (ots)

Die Feuerwehr Recklinghausen wurde am heutigen Dienstag (26.11.2024) um 13:20 Uhr zu einem Wohnungsbrand in die Professor-Knipping-Straße (Recklinghausen-Hochlarmark) alarmiert.

Vor Ort sollte ein mit Öl gefüllter Topf in der Küche brennen. An der Einsatzstelle eingetroffen, stelle sich die Situation zum Glück etwas weniger dramatisch dar als zunächst gemeldet. Der brennende Topf wurde bereits durch Anwohner erstickt. Alle Bewohner*innen der Wohnung hatten diese bereits verlassen und warteten im Freien.

Allerdings hätte die gesamte Situation auch durchaus anders ausgehen können: Die Bewohnerin der Brandwohnung hatte einen Eimer mit Wasser für Löschmaßnahmen bereits in der Hand und konnte im letzten Moment durch eine Nachbarin noch davon abgehalten werden, den brennenden Topf mit Öl mittels Wasser abzulöschen. Die Feuerwehr Recklinghausen weist hierbei nochmals ausdrücklich daraufhin, dass brennendes Fett und Öl nicht mit Wasser abgelöscht werden darf! Das brennende Fett bzw. Öl ist so heiß, dass das Wasser schlagartig siedet und beim Siedevorgang als Wasserdampf nach oben steigt. Das brennende Fett bzw. Öl wird hierbei mit nach oben gezogen und es kommt zu einer schlagartigen Schadens- und Brandausbreitung. Dies kann in geschlossenen Räumen, wie einer Küche, dann zu einem Zimmerbrand führen. Die Feuerwehren warnen immer wieder, u.a. mit anschaulichen Demonstrationen im Freien, vor den Gefahren einer solchen "Fettexplosion".

Die Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich bei diesem Einsatz schlussendlich auf die Belüftung der Wohnung.

Drei Personen wurden durch die anwesende Notärztin gesichtet und mussten nicht in ein Krankenhaus transportiert werden.

Die Feuerwehr Recklinghausen war mit dem Löschzug der hauptamtlichen Feuer- und Rettungswache, dem Einsatzleitdienst, dem ehrenamtlichen Löschzug Süd, einem Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug mit insgesamt 23 Einsatzkräften für 35 Minuten im Einsatz. Die Berufsfeuerwehr Herne entsendete einen Rettungswagen zur Unterstützung an die Einsatzstelle.

Bereits wenig vorher war die Feuerwehr Recklinghausen zu einem anderen Brandeinsatz gerufen worden:

Die Feuerwehr Recklinghausen wurde bereits um 12:14 Uhr zu einem Wohnungsbrand in die Jahnstraße nach Recklinghausen-Ost alarmiert.

Vor Ort stellte sich als Alarmierungsgrund angebranntes Essen in einem Backofen heraus. Die angebrannten Essensreste wurden durch die Feuerwehr aus dem Backofen entfernt und ins Freie verbracht. Die weiteren Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich auf die Belüftung der Wohnung.

Es waren keine Verletzen an der Einsatzstelle zu beklagen.

Die Feuerwehr Recklinghausen war an dieser Einsatzstelle mit dem Löschzug der hauptamtlichen Feuer- und Rettungswache, dem Einsatzleitdienst, dem ehrenamtlichen Löschzügen Ost und Suderwich, einem Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug mit insgesamt 27 Einsatzkräften für 25 Minuten im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell