Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Am Montag achtete ein 67-Jähriger in Ulm nicht auf den Verkehr.

Ulm (ots)

Um 14.20 Uhr bog der Senior mit seinem Ford, von der Wagnerstraße kommend, auf den Bismarckring in Richtung Neu-Ulm ein. Dabei fuhr er wohl unbewusst vom linken auf den rechten Fahrstreifen. Dort war ein 32-Jähriger mit einem Opel unterwegs. Beide Autos stießen seitlich zusammen. Die Polizei Ulm hat den Unfall aufgenommen. Durch den Unfall entstand am Ford ein Schaden von rund 2.000 Euro, am Opel von ca. 6.000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell