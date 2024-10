Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gammelshausen - Hoher Schaden nach Gebäudebrand

Rund 150.000 Euro Schaden entstanden bei einem Brand am Montag in Gammelshausen. Zwei Bewohnerinnen wurden verletzt, eine 37-Jährige schwer.

Gegen 11.15 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Einfamilienhaus im Willi-Moll-Weg aus. Dort bemerkte eine Bewohnerin den Brand im Erdgeschoß. Die 61-Jährige konnte das Gebäude noch rechtzeitig verlassen. Anwohner hatten das mitbekommen und die Rettungskräfte verständigt. Da sich noch die 37-Jährige Tochter in dem Wohnhaus befand, betrat die Feuerwehr mit Atemschutz die Erdgeschoßwohnung. Die Frau konnte noch rechtzeitig aus dem stark verrauchten Gebäude gerettet werden. Während die 61-Jährige mit Verdacht auf Rachgasintoxikation in eine umliegende Klinik gebracht wurde, kam die 37-Jährige mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik. Gegen 12 Uhr war das Feuer gelöscht. Nach ersten Schätzungen der Kriminalpolizei Göppingen beträgt der Sachschaden rund 150.000 Euro. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Nachbargebäude wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Warum es zu dem Brandausbruch im Erdgeschoß kam, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Feuerwehren aus Gammelshausen und Dürnau waren mit vier Fahrzeugen und 34 Einsatzkräften vor Ort.

