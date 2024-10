Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach an der Fils - Geldautomat gesprengt

Unbekannte sprengten in der Nacht auf Dienstag bei Ebersbach einen Geldautomaten.

Ulm (ots)

Kurz vor 1.30 Uhr machten sich die Täter an einem Automaten bei Ebersbach zu schaffen. Der befand sich in einem Container in der Dorfstraße im Stadtteil Roßwälden. Eintreffende Polizeistreifen stellten vor Ort den erheblich beschädigten Geldautomaten auf dem Gelände eines Supermarktes fest. Die Täter entnahmen wohl Geldkassetten mit Geld in unbekannter Höhe. Mit der Beute flüchteten sie unerkannt und mit hoher Geschwindigkeit in einem Fahrzeug. Zurück blieb ein erheblicher Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Mit starken Kräften fahndete die Polizei nach den Tätern. Auch ein Polizeihubschrauber beteiligte sich an der Fahndung. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es sich um mindestens zwei Täter gehandelt haben. Spezialisten der Polizei haben Spuren gesichert. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei Göppingen. Sie hofft unter der Tel. 07161/632360 auf weitere Zeugenhinweise und fragt:

- Wer hat am Dienstag zwischen 1 Uhr und 2 Uhr in Roßwälden und Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen oder kann etwas zu den Unbekannten sagen? - Wer hat verdächtige Geräusche wahrgenommen? - Wem ist sonst etwas Verdächtiges aufgefallen und kann Hinweise geben?

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

