Feuerwehr Recklinghausen

FW-RE: Erreichbarkeit der Feuerwehr Recklinghausen für Presse- und Medienanfragen

Recklinghausen (ots)

Im Zuge der Umstellung und Modernisierung der vorhandenen Telefonanlage der Feuerwehr Recklinghausen haben sich die Erreichbarkeiten für Presse- und Medienanfragen geändert.

Ab sofort können Sie den Pressesprecher der Feuerwehr Recklinghausen unter der Rufnummer 02361/50-3010 erreichen, um Informationen zu aktuellen Einsätzen, Übungen und anderen Anfragen zu erhalten. Der Pressesprecher der Feuerwehr ist regulär in seiner Dienstzeit montags bis freitags von 7:30 Uhr bis 15:30 Uhr erreichbar. Alternativ erreichen Sie die Feuerwehr Recklinghausen unter der Rufnummer 02361/50-3030.

Sollten Sie den diensthabenden (Einsatz-) Pressesprecher der Feuerwehr nicht direkt erreichen, wird er sich schnellstmöglich bei Ihnen zurückmelden. Bitte hinterlassen Sie hierzu einen Rückrufkontakt.

Wir bemühen uns zudem zeitnahe Informationen zu laufenden, größeren Einsätzen über das ots-Presseportal zu veröffentlichen.

Gerade bei größeren Einsätzen kommt es allerdings zu einer Vielzahl von Anfragen, die nicht zeitgleich bearbeitet werden können. Wir bitten hier um Verständnis!

+++ Schriftliche Presseanfragen +++

Ihre allgemeinen Presseanfragen richten Sie bitte schriftlich per E-Mail an christian.schell@recklinghausen.de oder an presse@recklinghausen.de.

+++ Pressesprecher am Einsatzort +++

Ein Pressesprecher ist bei größeren Einsätzen meist vor Ort. Er ist an der grünen Weste mit der Aufschrift "PRESSE" zu erkennen. Treffen Sie diesen an der Einsatzstelle nicht an, wenden Sie sich bitte zunächst an den Einsatzleiter. Dieser ist durch eine gelbe Funktionsweste mit der Aufschrift "EINSATZLEITER" gekennzeichnet.

