Feuerwehr Recklinghausen

FW-RE: Erstmeldung: Brand von mehreren Strohballen auf einem landwirtschaftlichen Betrieb - Feuerwehr im Großeinsatz

Bild-Infos

Download

6 weitere Medieninhalte

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochabend (16. Oktober 2024) kam es in Recklinghausen-Hochlar zu einem Brand von mehreren Strohballen. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr Recklinghausen wurde um 20:07 Uhr zu einem landwirtschaftlichen Betrieb in Recklinghausen-Hochlar gerufen. Das erste Alarmstichwort lautete "Flächenbrand". Hierzu alarmierte die Kreisleitstelle Recklinghausen die hauptamtliche Wachbereitschaft der Feuer- und Rettungswache.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnten diese einen größeren Brand von mehreren Strohballen erkunden. In Summe brannten circa 300 Strohballen. Infolge dessen wurde um 20:12 Uhr Stadtalarm ausgelöst und damit alle ehrenamtlichen Einheiten der Feuerwehr Recklinghausen alarmiert.

Im ersten Schritt wurden zwei Brandabschnitte gebildet und eine Riegelstellung aufgebaut, um das Übergreifen des Brandes auf einen anderen, noch nicht brennenden Bereich zu unterbinden.

Mit mehreren Trupps unter Atemschutz wurde die Brandbekämpfung in den zwei Brandabschnitten durchgeführt. Zum Einsatz kamen auch zwei Teleskoplader, um die Strohballen zu zerlegen, sowie die nicht betroffenen von den betroffenen Strohballen zu trennen. Die restlichen betroffenen Strohballen wurden kontrolliert abgebrannt.

Der Einsatz der Feuerwehr dauert aktuell noch an, mit einer Einsatzdauer ist bis in die Donnerstagmorgenstunden (17. Oktober 2024) zu rechnen. Im Einsatz befanden sich die Kräfte der hauptamtlichen Wachbereitschaft der Feuer- und Rettungswache, die Einsatzleitdienste der Feuerwehr Recklinghausen, die ehrenamtlichen Löschzüge Süd, Hochlar, Ost, Altstadt, Speckhorn sowie der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen und einem Notarzt. Der ehrenamtliche Löschzug Suderwich besetzte die verwaiste Feuer- und Rettungswache an der Kurt-Schumacher-Allee und sicherte das weitere Stadtgebiet ab.

Ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug mit Besatzung, des ehrenamtlichen Löschzuges Hochlar, verbleibt über Nacht an der Einsatzstelle zur Brandwache.

Zur vorsorglichen Information der Bevölkerung im Umfeld des Brandes vor einer wahrnehmbaren Geruchsbelästigung ohne Gefährdung wurde eine NINA-Warnmeldung abgesetzt.

Zur Brandursache und Schadenshöhe ermittelt die Polizei. Die Feuerwehr erteilt hierzu keine Auskünfte.

--- Wir berichten Donnerstagmorgen ab 08:00 Uhr zu diesem Einsatz weiter.

Original-Content von: Feuerwehr Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell