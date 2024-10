Feuerwehr Recklinghausen

FW-RE: Brennender PKW auf der A 43 im Baustellenbereich

Recklinghausen (ots)

Am Sonntagnachmittag (06. Oktober 2024) kam es auf der BAB 43 in Fahrtrichtung Münster zum Brand eines PKW. Verletzt wurde niemand, der Insasse konnte sich vor Eintreffen der Rettungskräfte selbst aus dem Auto retten.

Die Feuerwehr Recklinghausen wurde um 15:57 Uhr alarmiert. Während der Anfahrt der Kräfte der Feuer- und Rettungswache Recklinghausen informierte die Leitstelle, dass der PKW in Fahrtrichtung Münster zwischen dem Autobahnkreuz Herne und der Anschlussstelle Recklinghausen-Hochlarmark im Baustellenbereich in Brand stehen würde. Die initial alarmierte und für diesen Einsatzabschnitt zuständige Berufsfeuerwehr Herne hätte die Unterstützung der Feuerwehr Recklinghausen angefordert.

Die Kräfte der Feuerwehr Recklinghausen konnten aus der anderen Fahrtrichtung kommend die Einsatzstelle erreichen und den brennenden PKW mit Löschschaum ablöschen. Der Fahrer des Fahrzeugs wurde rettungsdienstlich gesichtet, konnte aber als unverletzt eingestuft werden und verblieb vor Ort.

Im Einsatz befand sich die Feuerwehr Recklinghausen mit vier Einsatzfahrzeugen und 12 Einsatzkräften der hauptamtlichen Wachbereitschaft der Feuer- und Rettungswache, des Einsatzleitdienstes sowie eines Rettungswagen.

Der Einsatz dauerte bis 17:00 Uhr an, im Anschluss wurde die Unfallstelle an die Autobahnpolizei übergeben. Aufgrund der Einsatzmassnahmen kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, da zeitweise die A 43 in beide Richtungen voll gesperrt werden musste.

Zur Brandursache und Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Aussage treffen und verweist auf die polizeilichen Ermittlungen in der Sache.

