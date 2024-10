Feuerwehr Recklinghausen

FW-RE: Großübung der Recklinghäuser Feuerwehr fordert Einsatzkräfte an der Castroper Straße.

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochabend (02. Oktober 2024) forderte eine Großübung dreier ehrenamtlicher Einheiten die Recklinghäuser Retter. Das Übungsszenario beinhaltete einen Kellerbrand mit Menschenrettung.

Um 18:00 Uhr alarmierte die Leitstelle des Kreises Recklinghausen die ehrenamtlichen Löschzüge Süd, Speckhorn und Hochlar mit dem Meldebild "Kellerbrand" zur Castroper Straße.

Im Übungsszenario kam es dort in einem ehemaligen Bürokomplex, welcher aktuell kernsaniert wird, während vermeintlicher Bauarbeiten zu einem Kellerbrand. Infolgedessen galten zwei Handwerker im Keller als vermisst. Des Weiteren befanden sich weitere Personen in den darüber liegenden Geschossen, deren Fluchtweg durch Brandrauch abgeschnitten war.

Die Einsatzkräfte mussten zeitgleich mehrere Aufgaben bewältigen: Während ein Einsatzschwerpunkt auf der Personensuche und -rettung der beiden Handwerker im Keller lag, mussten zeitgleich weitere Einsatzkräfte die Personen aus den Obergeschossen über den Treppenraum und über eine Drehleiter retten sowie die Brandbekämpfung einleiten.

Letzten Endes konnten alle Personen erfolgreich gefunden und gerettet werden. Alle Übungsziele wurden erreicht. Die Übung war um 19:30 Uhr beendet. Im Anschluss gab es eine Übungsnachbereitung durch die eingesetzten Kräfte.

Bei der Übung handelte es sich um die so gen. Drei-Züge-Übung der ehrenamtlichen Löschzüge Speckhorn, Süd und Hochlar, welche alljährlich stattfindet und bei der die drei Löschzüge die gemeinsame Zusammenarbeit trainieren. Im alltäglichen Einsatzgeschehen ergeben sich eher selten Einsatzlagen, bei denen diese drei Löschzüge gemeinsam zum Einsatz kommen, so dass vor einigen Jahren die alljährliche Übung ins Leben gerufen wurde. Die Übung wird rotierend durch einen der drei Löschzüge vorbereitet. In diesem Jahr wurde die Übung durch den Löschzug Speckhorn geplant und koordiniert.

Der Großübung wohnten der Leiter der Feuerwehr Recklinghausen, Thorsten Schild, sowie Vertreter*innen des zuständigen Ausschusses für Ordnung, Feuerwehr und Katastrophenschutz bei. Das Übungsobjekt wurde der Feuerwehr Recklinghausen dankenswerterweise durch die Firma Bernemann zur Verfügung gestellt.

Original-Content von: Feuerwehr Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell