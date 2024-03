Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Einbrecher scheitern

Velen (ots)

Tatort: Velen, Prozessionsweg;

Tatzeit: 03.03.2024, zwischen 16.30 Uhr und 19.30 Uhr;

Unbekannte wollten am Sonntag in ein Wohnhaus in Velen eindringen. Die Täter machten sich gewaltsam an einer Tür zu schaffen, um in das Gebäude am Prozessionsweg zu kommen. Sie gelangten aber nicht hinein. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell