Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - In Auto eingedrungen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Karolingerstraße;

Tatzeit: 04.03.2024, 01.30 Uhr;

In einem geparkten Auto hat sich ein Unbekannter in der Nacht zum Montag in Bocholt am Handschuhfach zu schaffen gemacht. Das Geschehen spielte sich gegen 01.30 Uhr an der Karolingerstraße ab. Ob der Täter etwas gestohlen hat, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell