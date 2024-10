FW-RE: Ausgedehnter Wohnungsbrand mit einer schwerst verletzten Person und 17 weiteren Verletzten sowie Betroffenen - Feuerwehr und Rettungsdienst im Großeinsatz

Recklinghausen (ots) - Am Sonntagnachmittag (06. Oktober 2024) kam es auf der BAB 43 in Fahrtrichtung Münster zum Brand eines PKW. Verletzt wurde niemand, der Insasse konnte sich vor Eintreffen der Rettungskräfte selbst aus dem Auto retten. Die Feuerwehr Recklinghausen wurde um 15:57 Uhr alarmiert. Während der Anfahrt der Kräfte der Feuer- und Rettungswache Recklinghausen informierte die Leitstelle, dass der PKW in ...

