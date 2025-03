Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis - 43-Jähriger verliert Kontrolle über sein Fahrzeug - 150 000 EUR Schaden

Mosbach (ots)

Ein 43-Jähriger fuhr von einem Grundstück am Ortseingang Mosbach von Neckarelz kommend nach rechts auf die vierspurige Neckarelzer Straße / B27 Richtung Stadtmitte ein. Der Betroffene beschleunigte beim Einfahren seinen hochmotorisierten BMW X6 M Competition so stark, dass er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Der PKW kam nach circa 30 Metern nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen sowie einem Zaun. Durch die Kollision mit dem Zaun kippte der PKW auf die Fahrerseite und kam so zum Stillstand. Der Fahrer war während des Unfallgeschehens nicht angegurtet. Der Betroffene blieb nach eigenen Angaben unverletzt. Am Verkehrszeichen sowie dem Zaun entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von 3.000 Euro, am BMW ein wirtschaftlicher Totalschaden i.H.v. ca. 150.000 EUR. Die Fahrbahn Richtung Innenstadt war für ca. 30 Minuten gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell