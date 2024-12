Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Vorfahrtsverletzung - eine schwer verletzte Person

Stuttgart - Botnang (ots)

Eine schwerverletzte und eine leichtverletzte Person sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag (15.12.2024) im Kreuzungsbereich der Vaihinger Landstraße/Wildparkstraße ereignet hat. Ein 25-Jähriger fuhr gegen 17:10 Uhr mit seinem VW die Wildparkstraße vom Dreieck Wildpark kommend und nahm die Ausfahrt in Richtung Vaihinger Landstraße. An der Einmündung missachtete er die Vorfahrt einer 18-jährigen Fahrerin eines Kawasaki Motorrades. Ein Rettungswagen brachte die schwer verletzte Motoradfahrerin in ein Krankenhaus. Der Pkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen die nicht behandelt werden mussten. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt zirka 17.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Wildparkstraße/Vaihinger Landstraße in beiden Richtungen gesperrt werden.

