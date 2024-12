Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mülltonnen abgebrannt, Gebäude beschädigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen gerieten am Samstag (14.12.2024) insgesamt vier große Mülltonnen an der Vogelrainstraße in Brand. Ein Zeuge meldete gegen 20.15 Uhr eine brennende Mülltonne direkt an einem Gebäude. Das Feuer griff auf drei weitere Mülltonnen und die Fassade des unmittelbar danebenstehenden Gebäudes über. Aufgrund der Hitze wurden drei Fenster beschädigt und Rauch drang in das Gebäude ein. Dieses war zum Zeitpunkt des Brandes leer, verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird derzeit auf rund 60.000 Euro geschätzt. Kurze Zeit vor Entdeckung des Brandes bemerkte ein Zeuge eine Gruppe Jugendlicher, die in der Nähe des Brandortes Feuerwerkskörper zündeten und danach wegrannten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

