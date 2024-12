Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 51-Jährige überquert Stadtbahngleise und wird von Stadtbahn erfasst - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Eine 51 Jahre alte Frau ist am Freitag (13.12.2024) an der Kirchheimer Straße von einer Stadtbahn erfasst worden und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Die 51-Jährige rannte gegen 10.55 Uhr über die Kirchheimer Straße in Richtung Haltestelle Bockelstraße. Beim Überqueren der Stadtbahngleise wurde sie von einer Stadtbahn der Linie U7 erfasst, die in Richtung Ostfildern unterwegs war und gerade in die Haltestelle einfuhr. Rettungskräfte kümmerten sich um die schwerverletzte Frau und brachten sie in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell