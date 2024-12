Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gegen Mauer geprallt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Bei einem Unfall hat sich am Donnerstagmittag (12.12.2024)eine 76 Jahre alte VW-Fahrerin schwere Verletzungen zugezogen. Die Frau fuhr gegen 11.30 Uhr aus einer Parkgarage am Herdweg und hielt dabei an der Schranke. Offenbar bediente sie aus Versehen das Gaspedal, riss beim Durchfahren die Schranke ab und raste über beide Fahrstreifen des Herdwegs und prallte schließlich gegen eine Mauer, wo sie zum Stehen kam. Rettungskräfte kümmerten sich um die Schwerverletzte und brachten sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

