POL-S: Nach Verkehrsunfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Ein unbekannter Mann hat am Donnerstag (12.12.2024) eine 32-jährige Frau sexuell bedrängt. Die 32-Jährige bemerkte gegen 06.45 Uhr, dass sie ein unbekannter Mann in der Landhausstraße verfolgte. Der Mann holte die Frau ein, berührte sie am Gesäß und manipulierte an seinem Glied, bevor die 32-Jährige in einen Hauseingang flüchtete. Der Unbekannte ist etwa 160 Zentimeter groß, zwischen 35 ...

