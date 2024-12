Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen rabiaten Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Samstagmittag (07.12.2024) einen 25-Jährigen festgenommen, dem vorgeworfen wird, mehrere Getränke aus einer Bäckerei an der Bahnhofstraße gestohlen und sich bei seiner Festnahme gewehrt zu haben. Der 25-Jährige soll gegen 12.00 Uhr die Bäckerei betreten, mehrere Getränkedosen aus einem Regal entnommen haben und anschließend ohne zu bezahlen an der Kasse vorbei in Richtung Ausgang gegangen sein. Als die Kassiererin den Mann darauf ansprach, stellte sich ihm ein 68-Jähriger in den Weg, um ihn am Verlassen der Bäckerei zu hindern. Der 25-Jährige soll daraufhin eine Getränkedose bedrohlich erhoben haben, sodass der 68-Jährige zur Seite wich. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 25-Jährigen am Bahnhof Bad Cannstatt fest, nachdem dieser sich vehement gegen die Kontrolle gewehrt und die Polizeibeamten beleidigt und angegriffen haben soll. Der 25-Jährige mit guineischer Staatsangehörigkeit wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

