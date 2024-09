Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Mehrfamilienhaus im Visier Krimineller

Polizei sucht Zeugen

Lorsch (ots)

Ein Mehrfamilienhaus in der Eichendorffstraße rückte in der Nacht zum Sonntag (15.9.) in das Visier unbekannter Krimineller. Zwischen 1.30 und 7.10 Uhr gelangten sie unter Anwendung von Gewalt in eine Wohnung und entwendeten Bargeld und Schmuck. Nach derzeitigem Kenntnisstand sollen sie auch versucht haben, in eine zweite Wohnung des Hauses zu gelangen. Der Versuch scheiterte. Mit ihrer Beute suchten sie das Weite. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Anwohner oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

