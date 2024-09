Offenbach / Riedstadt (ots) - Der seit dem 26. August vermisste 25-Jährige aus Offenbach konnte am gestrigen Sonntag wohlbehalten angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung nach ihm wird daher zurückgenommen. Hinweis an die Medien: Es wird gebeten, das Lichtbild des 25-Jährigen zu löschen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Südosthessen - Pressestelle - Spessartring 61 63071 Offenbach am Main Telefon: 069 / 8098 ...

mehr