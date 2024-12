POL-S: Mehrere Autos zerkratzt - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Ein unbekannter Mann hat am Mittwochabend (11.12.2024) in der Urbanstraße eine 27 Jahre alte Frau sexuell belästigt. Die 27-Jährige war gegen 19.20 Uhr in einem Gebäude an der Urbanstraße, als sie ein Klopfen am Fenster hörte. Beim Aufblicken bemerkte sie im Innenhof einen Mann, der an seinem Glied manipulierte und ihr gegenüber unsittliche Gesten machte. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten ...

