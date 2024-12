Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Betrüger erbeutet Bargeld und flüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Ein unbekannter Betrüger hat am Dienstagvormittag (10.12.2024) Bargeld von einer 22-jährigen Frau erbeutet. Der Mann sprach die 22-Jährige gegen 11.45 Uhr an der Rotebühlstraße an und beteuerte, dass er seinen Geldbeutel verloren hätte und heute noch dringend in seine Heimat zurückfliegen müsse. Für den Flug nach London benötige der Mann Eintausend Euro. Nachdem der Mann die 22-Jährige durch geschickte Gesprächsführung überzeugte, zeigte er ihr eine scheinbar getätigte Überweisung von Eintausend Pfund auf deren Konto. Der Unbekannte und die Frau gingen anschließend in eine nahegelegene Bank, wo die 22-Jährige das Geld an den Mann übergab. Ein 24-jähriger Zeuge wurde auf die beiden aufmerksam und durchschaute den Betrug. Als der 24-Jährige die Frau darauf ansprach, flüchtete der Täter in Richtung Gutenbergstraße. Auf Höhe der Hausnummer 61 stieg er in einen roten Kleinwagen mit ausländischem gelbem Kennzeichen, in dem ein Mann am Steuer saß und fuhr in Richtung Hasenbergstraße davon. Der Täte ist zirka 25 Jahre alt, etwa 175 Zentimeter groß, hat kurze dunkle Haare und eine kräftige Statur. Er hat eine breite Nase und eine unreine Haut. Zur Tatzeit trug er eine dunkelgrüne Jacke. Der Mann spricht unterhielt sich in englischer Sprache. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

Präventionstipps:

- Seien Sie misstrauisch, wenn jemand eine finanzielle Notlage angibt. - Überlegen Sie genau: Warum wendet sich die Person gerade an Sie? - Gehen Sie auf Distanz! Laufen Sie weiter! - Lassen Sie sich nicht in ein Gespräch verwickeln. - Verweisen Sie direkt auf öffentliche Stellen, die Hilfe anbieten. - Melden Sie den Betrug bei der Polizei

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell