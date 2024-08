Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schwerstverletzte Person bei Kradunfall im Bereich Kirtorf

Alsfeld (ots)

Am Dienstag, 06.08.2024 gegen 20:00 Uhr, kam es auf der L 3071, am Ortsausgang von Kirtorf, in Richtung Neustadt, zu einem schweren Verkehrsunfall. Ersten Ermittlungen nach befuhr ein aus Rauschenberg stammender 30-jähriger Fahrer mit seinem Motorrad die Neustädter Straße in Kirtorf. Aus derzeit unbekannten Gründen geriet der Fahrer in einer dortigen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn und kollidierte mit den dort angebrachten seitlichen Schutzplanken. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fahrzeugführer von dem Motorrad geschleudert. Der schwerstverletzte Fahrer musste kurzzeitig reanimiert werden und wurde anschließend mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Klinikum verbracht. Bei dem Verkehrsunfall handelt es sich nach den bisherigen Erkenntnissen um einen Alleinunfall. Da sich Hinweise auf Alkoholkonsum ergaben, wurde durch die Staatsanwaltschaft Gießen eine Blutentnahme angeordnet. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden derzeit auf 5.000 EUR. Neben den Rettungskräften und der Polizei war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Sofern es Zeugen dieses Vorfalls gibt, werden diese gebeten, sich mit der PSt Alsfeld unter der Telefonnummer: 06631/974 - 0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell