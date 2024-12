Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Baumaschinen gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart - Botnang (ots)

Unbekannte sind in der Nacht von Donnerstag (12.12.2024) auf Freitag (13.12.2024) auf zwei Baustellen eingedrungen und haben Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Die Einbrecher brachen zwischen 16.00 Uhr und 07.00 Uhr das Vorhängeschloss eines Baucontainers in der Straße Mittlerer Kirchhaldenweg auf und entwendeten Baumaschinen. Aus einer Werkzeugkiste, die auf einer Baustelle an der Straße Oberer Kirchhaldenweg stand, stahlen die Täter im gleichen Zeitraum ebenfalls Werkzeug. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier Gutenbergstraße zu melden.

