Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis/Dörzbach: Brand eines Wohnhauses

Heilbronn (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden gegen 02:00 Uhr starke Rauchentwicklung und Flammen aus dem Dachstuhl eines Einfamilienhauses in der Straße Am Urenberg gemeldet. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und letztendlich gelöscht werden. Zur Brandursache kann derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Nach ersten Schätzungen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500.000 Euro. Eine 51-jährige Hausbewohnerin erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Deren 64-jähriger Ehemann erlitt schwere Verbrennungen und musste mittels Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Die Feuerwehr war mit über achtzig Einsatzkräften und fünfzehn Fahrzeugen vor Ort. Darüber hinaus waren das THW, Notarzt und Rettungsdienst sowie die Polizei im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell