Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Schmierereien beim Amtsgericht

Rinteln (ots)

(bae)Durch einen 24-jährigen Mitarbeiter des Amtsgerichts in Rinteln wurde am 01.11.2024 gegen 08:00 Uhr festgestellt, dass ein Wegweiserschild auf dem Hof des Amtsgerichts beschmiert worden war. Irgendwann zwischen dem 30.10.2024/17:00 Uhr und dem Morgen des 01.11.2024 war mittels Permanentmarker der Schriftzug "HSV 96" auf dem Wegweiser hinterlassen worden. Zusätzlich konnte festgestellt werden, dass ein Stromverteilerkasten gegenüber dem Amtsgericht mit dem gleichen Schriftzug "verschönert" wurde. Dadurch ist ein Gesamtschaden in Höhe von 200 Euro entstanden. Wer Hinweise zu den Schmierereien geben kann, möge sich bitte mit der Polizei in Rinteln in Verbindung setzten.

