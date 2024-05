Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Einbrüche in Jugendhäuser

Stadtlohn (ots)

Unbekannte sind in zwei Jugendeinrichtungen in Stadtlohn eingebrochen. Zur ersten Tat kam es in der Nacht zum Montag, als die Täter gewaltsam in ein Gebäude an der Gartenstraße eindrangen. Dieses stellte in der darauffolgenden Nacht zum Dienstag erneut das Ziel Krimineller dar. In derselben Nacht kam es auch zu einem Einbruch in eine weitere öffentliche Jugendeinrichtung; das betreffende Gebäude liegt an der Dufkampstraße. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

