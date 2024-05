Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Öffentlicher "Defi" gestohlen

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Udo-Lindenberg-Platz;

Tatzeit: zwischen 10.05.2024, 19.00 Uhr, und 13.05.2024, 15.00 Uhr;

Einen Defibrillator entwendet haben Unbekannte in Gronau. Das öffentlich zugängliche Gerät zum Einsatz bei lebensbedrohlichen Herzproblemen war an einer Hauswand des Rock- und Popmuseums am Udo-Lindenberg-Platz angebracht. Zu der Tat kam es in den vergangenen Tagen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell