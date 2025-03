Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald Kreis: Jugendliche mit Auto unterwegs, Auseinandersetzung, Autofahrer betrunken unterwegs, Unfallflucht

Heilbronn (ots)

Osterburken: 16-Jährige verursacht betrunken Unfall mit gestohlenem Auto Am Sonntagabend gegen 21 Uhr kam eine Pkw-Lenkerin auf der Landesstraße 582 zwischen Osterburken und Bofsheim von der Fahrbahn ab und landete mit ihrem Fahrzeug in einem angrenzenden Acker. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die junge Frau erst 16 Jahre alt war und das Fahrzeug ohne das Wissen ihrer Mutter in Betrieb genommen hatte. Da die Jugendliche zudem nach Alkohol roch, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 1,2 Promille anzeigte. Die 16-Jährige wurde zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht und später ihrer Mutter übergeben. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

Ravenstein-Merchingen: Auseinandersetzung nach Faschingsveranstaltung

Am Sonntag gegen 17 Uhr wurde ein 52-jähriger Mann in der Lindenstraße in Merchingen von einem 28-Jährigen attackiert. Der Angreifer war zuvor von der Security einer Faschingsveranstaltung verwiesen worden und pöbelte den Älteren im Bereich des Rathauses zunächst verbal an, bevor er ihn packte, sodass beide zu Boden fielen. Der 52-Jährige wurde hierdurch leicht verletzt, zudem wurden seine Jeans und Jacke beschädigt. Sicherheitskräfte hielten den Angreifer bis zum Eintreffen der Polizei fest. Er hat nun mit Anzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung zu rechnen.

Osterburken: Betrunkener Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Am Samstagabend gegen 21:45 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung in der Osterburkener Industriestraße einen Mercedes-Fahrer, der durch unsichere Fahrweise aufgefallen war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über 2 Promille. Der 32-Jährige wurde zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht, sein Führerschein sowie der Autoschlüssel wurden sichergestellt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkekehr eingeleitet.

Buchen: Unfallflucht auf dem Schüttparkplatz - Zeugen gesucht

Am Samstag zwischen 10 Uhr und 12:30 Uhr wurde in der Buchener Schüttstraße ein geparkter BMW beschädigt. Der Fahrzeugeingetümer stellte nach seiner Rückkehr Schleif- und Kratzspuren an der linken Fahrerseite fest. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher liegen derzeit nicht vor. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell