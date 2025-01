Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brennende Holzmiete an Einfamilienhaus in Ludwigslust

Am frühen Mittwochmorgen brannte in Ludwigslust ein Kaminholzunterstand direkt neben einem Einfamilienhaus. Anwohner wurden gegen 05:15 Uhr vom Feuer auf dem Hinterhof des Privatgrundstücks in der Nummerstraße in Ludwigslust geweckt und haben umgehend die Rettungskräfte alarmiert. Auch hätten die Mieter des Wohnhauses noch vergeblich versucht den Brand mittels Gartenwasserschlauchs zu löschen. Durch das schnelle Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr Ludwigslust konnte ein Übergreifen des Feuers auf das nahestehende Einfamilienhaus verhindert werden. Die Kriminalpolizei hat vor Ort Spuren gesichert und ermittelt nun zur genauen Brandursache. Dabei kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass das Feuer durch Aschereste in einer Mülltonne verursacht wurde. Insgesamt wird der Sachschaden auf etwa 500 Euro geschätzt.

