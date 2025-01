POL-HRO: Gruppe skandiert rechte Parolen und zündet Pyrotechnik in der Kröpeliner Straße

Plate (ots) - Nach einem Verkehrsunfall in Plate am Montagnachmittag waren zwei Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr ein 37-jährige Autofahrer die Banzkower Straße aus Richtung Conrade kommend. Offenbar bemerkte der 37-Jährige einen am Fahrbahnrand geparkten PKW zu spät und fuhr auf den Peugeot auf. Dabei blieb der Fahrzeugführer des VW unverletzt. ...

