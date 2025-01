Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Güstrower Polizei zieht zwei alkoholisierte Fahrzeugführer aus dem Verkehr

Güstrow (ots)

Am gestrigen Abend stellten Polizeibeamte des Polizeihauptreviers Güstrow gegen 23 Uhr einen VW Caddy fest, der ihnen während der Streifenfahrt im Stadtgebiet Güstrow aufgrund seiner Fahrweise auffiel. So nutzte der Fahrzeugführer beispielsweise beim Abbiegen grundsätzlich keinen Blinker und bog trotz durchgezogener Linie ab. Im Ziegeleiweg konnte der VW schließlich durch die Polizei gestoppt und kontrolliert werden. Bei dem Fahrzeugführer, einen 61-jährigen Deutschen, konnte letztlich ein Atemalkoholtest durchgeführt werden, der einen Wert von 1,47 Promille ergab. Im Anschluss wurde bei dem 61-Jährigen eine Blutprobenentnahme im KNG Klinikum veranlasst und sowohl der Führerschein als auch die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Bereits am frühen Dienstagmorgen gegen 00:30 Uhr konnte die Polizei in der Rostocker Chaussee in Güstrow einen 37-jährigen Russen als Fahrer eines Nissan feststellen, der laut durchgeführten Tests unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken (1,32 Promille) stand. Zudem deutete der 37-Jährige gegenüber der Polizei an Cannabis und Kokain konsumiert zu haben, sodass auch der Verdacht der rauschmittelbedingten Beeinflussung bestand. Weiterhin besaß er auch keine erforderlichen Fahrerlaubnis.

Gegen beide Männer wird nun entsprechend durch die Kriminalpolizei in Güstrow ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell