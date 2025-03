Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Fahrten mit Kraftfahrzeugen unter Einfluss berauschender Mittel und sexuelle Belästigung bei Faschingsveranstaltung

Heilbronn (ots)

Freudenberg: Autofahrt unter Alkoholeinfluss

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in Freudenberg ein PKW-Fahrer mit rund 1,6 Promille kontrolliert.

Der 50-Jährige wurde am Sonntag gegen 00:45 Uhr beim Befahren der Straße "Obere Aub" festgestellt. Bei einer Verkehrskontrolle konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Daher wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser zeigte einen Wert von knapp 1,6 Promille an. Daher musste der Mann die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

Wertheim-Bestenheid: E-Scooter-Fahrt unter Einfluss von THC

Am Samstagmittag fuhr ein 18-jähriger E-Scooter-Fahrer durch Wertheim-Bestenheid, obwohl er unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand.

Gegen 12:00 Uhr konnten bei einer Verkehrskontrolle in der Bestenheider Landstraße bei dem Mann Anzeichen einer Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt werden. Laut eigenen Aussagen hatte er am Tag zuvor ein Joint konsumiert. Ein freiwilliger Drogenvortest ergab ein positives Ergebnis auf THC. Anschließend wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Der 18-Jährige muss nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Führens eines Kraftfahrzeugs unter Wirkung des berauschenden Mittels THC rechnen.

Lauda-Königshofen: Fahrt unter THC-Einfluss und ohne gültigen Führerschein

Am Sonntagabend war ein PKW-Fahrer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln und ohne Führerschein in Lauda-Königshofen unterwegs.

Der 29-Jährige befuhr mit seinem Opel um 22:00 Uhr die Bahnhofstraße in Lauda und parkte anschließend neben einem nahegelegenen Gebäude. Hier wurde er einer Verkehrskontrolle unterzogen. In deren Verlauf stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Weiterhin ergaben sich Hinweise auf eine Rauschmittelbeeinflussung. Nach eigenen Angaben habe der 29-Jährige circa zwei Stunden zuvor noch Cannabis konsumiert. Ein Drogenvortest auf THC ergab ein positives Ergebnis. Daher musste der Mann die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben.

Königheim: Sexuelle Belästigung bei Faschingsveranstaltung

Ein 36-Jähriger Mann soll am Samstagabend in Königheim mindestens zwei minderjährigen Mädchen an das Gesäß gefasst und diese somit sexuell belästigt haben. Die Taten sollen sich auf einer Faschingsveranstaltung in der Bahnhofstraße ereignet haben. Laut Zeugenaussagen sei der 36-Jährige alkoholisiert gewesen und habe die Veranstaltung nach Aufforderung durch weitere Besucher verlassen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und mögliche weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 09341 81-0 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Bad Mergentheim: Verkehrsunfall mit Sachschaden - Zeugen gesucht

Bereits am Donnerstagnachmittag ereignete sich in der Dieselstraße in Bad Mergentheim ein Verkehrsunfall auf dem dortigen Supermarktparkplatz.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen übersah die Lenkerin eines Fords gegen 16:45 Uhr beim rückwärts Ausparken aus einem Kundenparkplatz den verkehrsbedingt wartenden Ford der Geschädigten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 3.500 Euro. Da die Angaben der Unfallbeteiligten auseinandergehen, sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell