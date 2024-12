POL-PDNR: Fahrer ohne Führerschein, aber unter Betäubungsmitteleinfluss

Linz am Rhein (ots) - Am Donnerstagmittag, in der Zeit von 13:00 Uhr bis 13:30 Uhr, befand sich ein 61-jähriger Betreiber eines Juweliergeschäfts in der Linzer Innenstadt in seiner Werkstatt, um Arbeiten an einem Uhrenarmband zu verrichten. Derweil betraten unbekannte Täter den Verkaufsraum und entwendeten eine Holzschublade mit goldenen Halsketten. Der Schaden dürfte im unteren fünfstelligen Bereich liegen. ...

