Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gefährliche Körperverletzung

Eisenach - Wartburgkreis (ots)

Am Samstagabend schlugen zwei alkoholisierte Männer gegen 23.45 Uhr in der Wartburgalle einen 63-Jährigen aus noch nicht bekanntem Grund nieder. Dabei erlitt das Opfer schwere Kopfverletzungen, so dass es zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen wurden durch die Eisenacher Polizei in Absprache mit der Kriminalpolizeiinspektion Gotha aufgenommen. Gegen die 60 und 40 Jahre alten Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. (av)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell