Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 1,46 Promille auf 1,50 m Höhe

LPI Gotha - ID (ots)

Die Heimfahrt eines 32jährigen Deutschen vom einem Festival endete am Sonntagmorgen mit einem Verkehrsunfall. Der alleinbeteiligte Pkw-Fahrer befuhr mit seinem VW Golf gegen 06:50 Uhr die Ortsverbindungsstraße zwischen Kornhochheim und Apfelstädt. Durch einen Kontrollverlust über sein Fahrzeug im Kreuzungsbereich der L 2147 und L 1044 beschädigte er einen Zaun und überführ einen Baum. Das Auto blieb auf dem umliegenden Baum in einer Höhe von ca. 1,50 m liegen und musste folgend mit einem Kran des Abschleppunternehmens heruntergehoben werden. Der zwischenzeitlich in ein Krankenhaus verbrachte Fahrzeugführer wurde aufgesucht. Der Atemalkoholtest beim verletzten 32-Jährigen ergab einen Wert von 1,46 Promille. Zwei Blutentnahmen und den Führerscheinentzug musste der Fahrer über sich ergehen lassen. (OH)

