POL-RZ: Zahlreiche Sachbeschädigungen in Bargteheide

Ratzeburg (ots) - 21. Mai 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 18.05.2024 - Geesthacht Samstagvormittag (18.05.2024) brannten in Geesthacht zwei benachbarte Gartenlauben. Gegen 10.20 Uhr geriet in der "Schäferstwiete" eine Papiertonne in Brand, wodurch zwei Gartenlauben in unmittelbarer Nähe zu der Tonne Feuer fingen und abbrannten. Die Feuerwehr konnte das Feuer bekämpfen und ein Überspringen auf weitere Gebäude ...

