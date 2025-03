Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald Kreis: Einbruch und Sachbeschädigung

Heilbronn (ots)

Hardheim: Versuchter Einbruch - Polizei sucht Zeugen

Im Zeitraum von Montag 1:30 Uhr bis 14:30 Uhr versuchten Unbekannte in Hardheim in ein Gebäude in der Würzburger Straße einzubrechen. Die Täter versuchten, eine Hintertür mit einem Hebelwerkzeug aufzubrechen, scheiterten jedoch an einer zusätzlich angebrachten Eisenstange. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Zeugen, die im genannten Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 8040 zu melden.

Mosbach: Sachbeschädigung an Hütte - Zeugen gesucht

Zwischen Samstag, 15Uhr, und Montag, 10 Uhr, beschädigten Unbekannte eine Blockhütte in der Neckarburkener Straße in Mosbach. Die Täter schlugen mehrere Fensterscheiben ein, brachen eine Tür auf und versuchten, die Außenwand der Hütte in Brand zu setzen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 1000 Euro. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

