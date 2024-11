Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Polizei bittet Bevölkerung um Hilfe - 64-jährige Insulinpflichtige wird vermisst

Duisburg (ots)

Seit Mittwochnachmittag (27. November, 16:30 Uhr) wird die 64-jährige Christiane T. aus Wanheimerort vermisst. Sie wohnt in einem betreuten Wohnheim für Menschen mit Behinderung und verließ ihr zu Hause fußläufig in eine bisher unbekannte Richtung. Es ist bekannt, dass sie häufig öffentliche Verkehrsmittel nutzt, um ziellos über die Duisburger Stadtgrenzen hinaus umherzufahren. Sie spricht Deutsch und ist insulinpflichtig. Sie ist nicht in der Lage ihren Gesundheitszustand selbst korrekt einzuschätzen.

Bisherige Such- und Ermittlungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden von Christiane T.

Da die Einnahme der Medikamente mittlerweile zwei Tage nicht mehr erfolgt ist, kann eine hilflose Lage der Person nicht mehr ausgeschlossen werden. Sie ist 1,65 Meter groß, schlank und hat schulterlange dunkelbraune Haare.

Bilder der Vermissten können Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW einsehen: https://polizei.nrw/fahndung/152768

Die Polizei bittet die Bürgerinnen und Bürger, die Augen offen zu halten und beim Antreffen unverzüglich den Notruf zu wählen.

