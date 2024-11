POL-DU: Duissern: Alkoholisierter Autofahrer hinterlässt Trümmerfeld

Duisburg (ots) - In Folge eines Verkehrsunfalls zwischen einem Pkw und einem Pedelec auf der Großenbaumer Allee vom 21. November (9:50 Uhr), wurde ein 89-jähriger Zweirad-Fahrer lebensgefährlich verletzt. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5914936 Der Senior verstarb in der Nacht auf den 25. November im Krankenhaus. In Folge dessen wurde ...

