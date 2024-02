Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Christian Pegel übergibt Zuwendung für Umbau von Feuerwehrgerätehaus

Schwerin (ots)

Innenminister Christian Pegel überreicht am Montag an den stellvertretenden Bürgermeister der Gemeinde Barnekow, Emil Lieseberg einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 640.000 Euro für einen Anbau an das Feuerwehrgerätehaus.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen.

Termin: Montag, 26. Februar 2024, 16 Uhr

Ort: Freiwillige Feuerwehr, Wismarsche Str. 25, 23968 Barnekow

Mit dem Bauvorhaben werden u.a. der Zeugraum und das Lager modernisiert, die Heizungs- und Lüftungsanlage erneuert, eine Doppelgarage sowie Stellplätze für die Feuerwehrfahrzeuge und die Autos für den Feuerwehrdienst entstehen. Der Anbau an das Gerätehaus bietet außerdem Platz für einen Schulungsraum. Die Gesamtkosten für den Erweiterungsbau belaufen sich auf rund 1,3 Millionen Euro.

Original-Content von: Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell