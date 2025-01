POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Kirchheimbolanden (ots) - [Eisenberg (Pfalz)] - Am 10.01.2025 gegen 17:45 Uhr wurde ein Pkw in Eisenberg (Pfalz) einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten bei dem 28-jährigen Fahrzeugführer aus Weisenheim am Berg Anzeichen für eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt werden, sodass ihm in der Folge eine Blutprobe entnommen und gegen ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet ...

