Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Straßenraub

Eisenberg (Pfalz) (ots)

Am 23.01.2025, gegen 11:00 Uhr, kam es in Eisenberg in der Kerzenheimer Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen aus Eisenberg. Eine 30-Jährige wurde durch eine 21-Jährige mit Schlägen und Tritten angegriffen. Im Verlauf des Angriffs riss die 21-jährige Beschuldigte der 30-jährigen Frau das Handy aus der Hand und warf dieses auf den Boden. Weiterhin riss sie der Geschädigten die Handtasche vom Arm. Nachdem der 23-jährige Begleiter der Angreiferin diese vom Opfer weg zog, entfernten sich die 21-jährige Täterin und ihr Begleiter mit samt dem Handy und der Tasche des Opfers. Im Rahmen der Fahndung kann die 21-jährige Beschuldigte aufgegriffen werden. Das Handy der Geschädigten konnte in der Fußgängerzone in Eisenberg aufgefunden werden, die Handtasche bislang nicht. Die Geschädigte erlitt durch den Angriff Schmerzen im Gesicht und im Unterleib, eine medizinische Versorgung war nicht notwendig.

Der Ermittlungen zur Tat und den Hintergründen dauern an.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden (Tel.: 06352 / 911-0) in Verbindung zu setzen.

