Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Räuberischer Diebstahl in Supermarkt - Tatverdächtiger ermittelt

Rostock (ots)

Gegen 20:00 Uhr kam es am gestrigen Donnerstag zu einem räuberischen Diebstahl in einem Lebensmittelfachgeschäft in Rostock-Schmarl.

Am Abend des 11. Juli meldeten sich Zeugen aus einem Supermarkt im Kolumbusring bei der Polizei und informierten diese über einen Diebstahl von Bargeld aus der Kasse einer Kassiererin. Der Tatverdächtige sei geflüchtet und konnte durch die Zeugen als Jugendlicher beschrieben werden.

Nach ersten Erkenntnissen nutzte der Tatverdächtige einen günstigen Moment und griff in die geöffnete Kasse, dabei kam er in den Besitz mehrerer hundert Euro. Im Anschluss flüchtete der Jugendliche aus dem Geschäft. Eine 53-jährige Kassiererin sowie ein Besucher des Marktes bekamen den Tatverdächtigen im Außenbereich zu fassen, gingen mit diesem jedoch zu Boden, wobei sich der Tatverdächtige lösen konnte und von der Örtlichkeit floh. In der Folge des Sturzes verletzte sich die Mitarbeiterin des Marktes leicht und wurde vor Ort durch einen Rettungswagen behandelt.

Die alarmierten Beamten der Polizeiinspektion Rostock konnten den Tatverdächtigen im Nahbereich antreffen und identifizieren. Dabei handelt es sich um einen der Polizei bereits bekannten 15-jährigen Deutschen aus Rostock. Das entwendete Bargeld konnte während einer Durchsuchung der Person nicht aufgefunden werden.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 15-jährigen Tatverdächtigen wegen räuberischen Diebstahls. Die Kriminalpolizei Rostock hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell