Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Schenklengsfeld (ots)

Am Freitag (21.06.), in der Zeit von 12.20 Uhr bis 12.25 Uhr parkte eine 26-jährige Fahrzeugführerin aus Hohenroda ihren PKW BMW 320 in der Eisenacher Straße auf Höhe einer Kindertagesstätte. Als diese anschließend zu ihrem PKW zurückgekehrte, musste sie frische Beschädigungen an der Frontstoßstange feststellen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer war beim Ein- oder Ausparken gegen den geparkten PKW geprallt und hatte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gefertigt: Huth, Polizeioberkommissar, Polizeistation Bad Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell