POL-OH: Fußgänger angefahren und schwer verletzt

Fulda (ots)

Am Freitag (21.06.) wurde gegen 16:00 Uhr ein 80-jähriger Fußgänger bei einem Verkehrsunfall in Fulda schwer verletzt. Eine 40-jährige Fahrerin aus dem Schwalm-Eder-Kreis war mit ihrem Pkw Mazda auf der Rangstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. Der in Petersberg wohnhafte Senior betrat, ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten, vom Gehweg die Fahrbahn und wurde trotz sofortig eingeleiteter Bremsung von dem Pkw erfasst. Durch den Aufprall wurde er zu Boden geschleudert und schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Der Fußgänger wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, am Pkw entstand geringer Sachschaden in Höhe von 250 Euro.

