Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auffahrunfall auf der BAB 7 zwischen Bad Hersfeld-West und dem Kirchheimer Dreieck Zwei Personen verletzt

Bad Hersfeld (ots)

Am Freitag, den 21.06.2024, gg. 15.15 Uhr, befuhr ein 74 jähriger Fahrer aus dem Landkreis Potsdam mit seinem Pkw Citroen, die BAB 7aus Kassel kommend in Richtung Fulda. Kurz vor dem Kirchheimer Dreieck fuhr dieser auf einen vorausfahrenden VW Passat auf. Der 29 jähriger Fahrer des VW Passat musste aufgrund stockendem Verkehr sein Kraftfahrzeug abbremsen. Bei dem Auffahrunfall wurde der 74 jährige Fahrzeugführer und dessen Mitfahrerin ( Ehefrau ) verletzt. Der angeforderte Notarzt wurde durch den Rettungshubschrauber, der sich zufällig in der Nähe befand, an die Unfallstelle geflogen. Beim Landen des Rettungshubschraubers musste die BAB 7 voll gesperrt werden. Nach einer kurzen Vollsperrung, wurde der fließende Verkehr auf dem Standstreifen und rechten Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Neben dem Rettungshubschrauber waren zwei Rettungswagen und Einsatzkräfte der Feuerwehr Kirchheim im Einsatz.

Der 74-jährige Fahrzeugführer und dessen Ehefrau wurden zur weiteren medizinischen Behandlung mit dem Rettungswagen ins Klinikum Bad Hersfeld verbracht.

Gegen 16.34 Uhr war die Unfallstelle geräumt und alle drei Fahrstreifen wurden wieder für den fließenden Verkehr freigegeben.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 25.000 Euro beziffert.

Gefertigt:

(Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld - i. V.Göb, PHK)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell