Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Fahrradfahrer nach Unfallflucht gesucht, Unfall auf Autobahn, Machete beschlagnahmt

Heilbronn (ots)

Leingarten: Fahrradfahrer nach Unfallflucht gesucht Nach einem Unfall am Dienstagmorgen in Leingarten, sucht die Polizei einen beteiligten Fahrradfahrer. Gegen 10:30 Uhr fuhr ein 30-Jähriger mit seinem VW vom Parkplatz eines Discounters in der Eppinger Straße auf die Fahrbahn ein und übersah hierbei vermutlich den von rechts kommenden Zweiradfahrer, welcher den Gehweg entgegen der Fahrtrichtung befuhr. Der Fahrradfahrer kollidierte mit dem Pkw und stürzte zu Boden. Anschließend unterhielten sich die Unfallbeteiligten kurz auf dem Parkplatz. Als der VW-Fahrer äußerte, dass er die Polizei zur Unfallaufnahme hinzuziehen wolle, stieg der Unbekannte auf sein Fahrrad und fuhr davon. Der Mann wird wie folgt beschrieben: - Circa 45 bis 50 Jahre alt - Circa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß - Sportliche Statur - Trug dunkle Cargo-Hosen und einen Rucksack auf dem Rücken - Schwarzes Fahrrad mit orangener Schrift - Der Hebel zum Reifenwechseln war rot metallic - Die Reifen waren etwas dicker und flacher als "normale" Mountainbike-Reifen Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem gesuchten Fahrradfahrer machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen.

A6/Erlenbach: Unfall zwischen Reisebus und Sattelzug - vier Verletzte Vier Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 90.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am frühen Mittwochmorgen auf der Autobahn 6 bei Erlenbach. Gegen 3:15 Uhr hielt der 44-jährige Fahrer eines Reisebusses sein Fahrzeug zwischen der Anschlussstelle Neckarsulm und dem Autobahnkreuz Weinsberg auf dem Standstreifen an.. Zeitgleich befuhr ein 42-Jähriger mit seinem Sattelzug die Autobahn in gleicher Richtung. Kurz bevor der Lkw den haltenden Bus passierte, platzte ein Reifen der Zugmaschine und der Fahrer verlor die Kontrolle über sein Gefährt. Im weiteren Verlauf kollidierte der Sattelzug mit dem Reisebus und kam in der Böschung neben der Fahrbahn zum Stehen. Beide Fahrer und ihre jeweiligen Beifahrer wurden leicht verletzt und in Krankenhäuser eingeliefert. Im Bus befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Reisenden. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten mussten der Beschleunigungsstreifen des Parkplatzes "Sulmtal Süd" sowie der rechte Fahrsteifen der Autobahn für mehrere Stunden gesperrt werden.

Heilbronn: Machete in Waffenverbotszone sichergestellt Am Dienstagnachmittag stellten Beamte des Polizeireviers Heilbronn eine Machete bei einem 37-Jährigen in Heilbronn sicher. Gegen 10:45 Uhr teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass sich in einer Apotheke in der Kaiserstraße ein Mann aufhalten würde, welcher in seiner Jacke eine Machete mitführen würde. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung konnte die Person hinter der Kolbenschmidt Arena angetroffen, kontrolliert und vorläufig festgenommen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes und seiner mitgeführten Gegenstände fanden die Einsatzkräfte in einer Tragetasche eine geholsterte und in ein Tuch verpackte Machete sowie den dazugehörigen Kaufbeleg vom 3. März 2025. Im Anschluss wurde der 37-Jährige auf die Dienststelle gebracht und nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Er muss nun mit einer Anzeige wegen des Führens einer Waffe innerhalb der Waffenverbotszone rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell