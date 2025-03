Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn nach einem versuchten Tötungsdelikt

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Vier Personen durch Stiche verletzt

Nach bisherigem Ermittlungsstand kam es am Montagabend gegen 21:30 Uhr in der Heilbronner Holzstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen, in deren Verlauf mindestens vier Männer im Alter zwischen 20 und 40 Jahren Stichverletzungen erlitten.

Teile der Personengruppen sollen im Anschluss in Richtung Kaiser-Friedrich-Platz und Olgastraße geflüchtet sein. Im Rahmen der umgehend aufgenommenen Fahndungsmaßnahmen kam es zur vorläufigen Festnahme von zwei Tatverdächtigen im Alter von 24 und 19 Jahren am Hauptbahnhof Heilbronn.

Die Verletzten wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Lebensgefahr besteht aktuell keine, eine Person konnte zwischenzeitlich wieder entlassen werden.

Nachdem sich der Tatverdacht gegen den 19-Jährigen nicht erhärtete, wurde dieser wieder auf freien Fuß gesetzt. Der 24 Jahre alte türkische Staatsangehörige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Dienstag einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen gemeinschaftlich begangenen versuchten Totschlags und vierfacher gefährlicher Körperverletzung und setzte diesen in Vollzug. Der Tatverdächtige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Die weiteren Ermittlungen zum genauen Ablauf und den Hintergründen der Tat werden von der Kriminalinspektion 1 der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn geführt. Die Sachleitung im Ermittlungsverfahren obliegt der Staatsanwaltschaft Heilbronn.

Zeugen, welche die Tat beobachten konnten, oder Angaben zu den Beteiligten machen können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Heilbronn unter 07131 104 4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell