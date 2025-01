BPOL NRW: Zivile Streife der Bundespolizei stellt Mann nach Diebstahl auf frischer Tat am Düsseldorfer Hauptbahnhof - "Beschleunigtes Verfahren" eingeleitet

Dortmund - Hamm (ots) - Am gestrigen Abend (23. Januar) befand sich ein Mann mit einem gefährlichen Gegenstand in einem Zug. Bei Ankunft im Dortmunder Hauptbahnhof nahmen Bundespolizisten diesen fest. Gegen 19:30 Uhr informierte die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn AG die Bundespolizei über einen Mann mit einem Messer in dem RE11, welcher in den Hauptbahnhof ...

